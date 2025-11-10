Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) στο Ηράκλειο Κρήτης, στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της παράσυρσης μίας γυναίκας από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο διακρίνεται το όχημα να χτυπά τη γυναίκα, η οποία εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει στο οδόστρωμα. Περαστικοί και επαγγελματίες της περιοχής, εμφανώς σοκαρισμένοι, έσπευσαν αμέσως να της προσφέρουν βοήθεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.