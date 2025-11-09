Η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ ενδέχεται να καταγράψει αρνητικό πρόσημο το τέταρτο τρίμηνο, εφόσον παραταθεί η στάση πληρωμών του ομοσπονδιακού κράτους, σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ. Τη δήλωση αυτή έκανε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Ο Χάσετ, μιλώντας στην εκπομπή “Face the Nation“, υπογράμμισε ότι η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στα ταξίδια, ενόψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

«Η εποχή των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο θερμές περιόδους του έτους για την οικονομία και αν οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εκείνη την περίοδο, ενδέχεται πραγματικά να δούμε αρνητική ανάπτυξη κατά το τέταρτο τρίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.