Την 1η Αυγούστου 2025, η 63χρονη Βρετανίδα Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τη συμμετοχή της στη σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν – μεταφέρθηκε από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Ταλαχάσι στη Φλόριντα στην ομοσπονδιακή φυλακή Bryan, στο Τέξας, μια εγκατάσταση ελάχιστης ασφαλείας.

Η μετακίνησή της, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από συνάντησή της με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Todd Blanche του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η διαρροή e-mail της Μάξγουελ, στα οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για τις βελτιωμένες συνθήκες κράτησης στη νέα φυλακή.

«Η κουζίνα φαίνεται καθαρή – δεν πέφτουν ποντίκια από την οροφή»

«Το ίδρυμα λειτουργεί με τάξη, γεγονός που δημιουργεί ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο για τους κρατούμενους όσο και για τους φρουρούς», έγραφε η Μάξγουελ.

«Η κατάστασή μου έχει βελτιωθεί στο Bryan». «Η κουζίνα φαίνεται επίσης καθαρή – δεν πέφτουν ποντίκια από την οροφή για να ψηθούν δυστυχώς στους φούρνους και να αναμιχθούν με το φαγητό που σερβίρεται», έγραψε σε ένα άλλο mail, παραπονούμενη για την προηγούμενη φυλακή της.

Η Μάξγουελ επαίνεσε επίσης την διευθύντρια του στρατοπέδου φυλακών Τανίσα Χολ, την οποία η Μάξγουελ χαρακτήρισε «αληθινή επαγγελματία».

«Νιώθω σαν να έχω πέσει μέσα από τον καθρέφτη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», έγραψε η Μάξγουελ σε έναν συγγενή της, προσθέτοντας: «Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη εδώ και, το πιο σημαντικό, ασφαλής».

«VIP μεταχείριση»

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, ο βουλευτής Jamie Raskin από το Μέριλαντ, έγραψε μια επιστολή στον Hall στις 30 Οκτωβρίου, ρωτώντας για την «VIP μεταχείριση» που φαινόταν να απολαμβάνει η Μάξγουελ. Η επιστολή αναφερόταν σε ένα άρθρο της Wall Street Journal του περασμένου μήνα, στο οποίο περιγράφονταν οι ειδικές διευκολύνσεις για τους επισκέπτες της Μάξγουελ και άλλα προνόμια, όπως γεύματα που της έστελναν στο δωμάτιό της, προπονήσεις αργά το βράδυ και η δυνατότητα να κάνει ντους αφού οι άλλες κρατούμενες είχαν ήδη ξαπλώσει για ύπνο.

Επιπλέον, φαίνεται να έχει ιδιτικές συναντήσεις με «μυστηριώδεις επισκέπτες», κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο.

Το FPC Bryan, που φιλοξενεί περίπου 635 γυναίκες, βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή με συρματοπλέγματα και έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες ντόπιων. Ένας διαδηλωτής δήλωσε τον Αύγουστο: «Δεν θέλουμε μια καταδικασμένη για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων εδώ. Έχει φέρει ανεπιθύμητη προσοχή στην πόλη μας».

Αντιδράσεις από την πλευρά της Μάξγουελ

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, David Oscar Markus, καταδίκασε τη δημοσιοποίηση των email ως «συμπεριφορά ταμπλόιντ», τονίζοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα δημοσιογραφικό στο να εκτίθενται τα ιδιωτικά email μιας κρατούμενης. Είναι καιρός να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι βρίσκεται σε ασφαλέστερη εγκατάσταση. Αυτό θα έπρεπε να το θέλουμε για όλους».

Ο αδελφός της, Ίαν Μάξγουελ, χαρακτήρισε τα μηνύματα «ιδιωτικά από τη φύση τους» και ισχυρίστηκε ότι «κλάπηκαν και διέρρευσαν χωρίς εξουσιοδότηση».

Πηγή: NBC News