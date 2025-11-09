Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ πλήττει σήμερα το αρχιπέλαγος, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον δύο θανάτους, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ διακοπές ρεύματος επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ. Ο υπερτυφώνας αναμένεται να πλήξει σύντομα και τη βόρεια Λουσόν.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, με διάμετρο που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, κινείται από τα ανατολικά με ανέμους ταχύτητας 185 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φθάνουν έως τα 230 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει την ξηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας (τοπική ώρα).

Μέχρι το απόγευμα είχαν εκκενωθεί 916.863 πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο. «Αισθάνονται ήδη τις συνέπειες του τυφώνα, καθώς το μάτι του βρίσκεται κοντά», δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι το μικρό νησί Καταντουάνες ενδέχεται να δεχθεί το κύριο πλήγμα.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων  σχεδόν 300 συνολικά  ενώ σχολεία και δημόσια κτίρια θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, κυρίως στη Μανίλα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τη γέφυρα της πόλης Καμαλίγκαν, στην επαρχία Καμαρίνες Σουρ, να τραντάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Στο νησί Καταντουάνες, ο κάτοικος Έντσον Κασαρίνο περιέγραψε στο AFP: «Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν γύρω στις 07:00 και όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε. Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο να λυσσομανά».

Ορισμένοι κάτοικοι, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια τους, τα έδεσαν με σχοινιά στο έδαφος, σύμφωνα με οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε άλλο βίντεο, που επαληθεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκκλησία στην πόλη Μπιράκ φαίνεται να έχει πλημμυρίσει, με τα νερά να φτάνουν ως τη μέση της εισόδου.

Νοτιότερα, στο νησί Μιντανάο, πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ στην επαρχία Σορσογκόν κάτοικοι έχουν ήδη καταφύγει σε εκκλησίες για ασφάλεια. «Είμαι εδώ επειδή τα κύματα κοντά στο σπίτι μου είναι τεράστια. Ζω στην ακτή και οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί», είπε η Μαξίν Ντουγκάν.

Ο μετεωρολόγος Μπενίσον Εσταρέχα προειδοποίησε για «βροχόπτωση άνω των 200 χιλιοστών» και «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου». Όπως τόνισε, «είναι πιθανό οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής της χώρας να υπερχειλίσουν».

Η νέα αυτή καταστροφή πλήττει τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά τον τυφώνα Καλμάγκι, που άφησε πίσω του πάνω από 224 νεκρούς  τον πιο φονικό της χρονιάς, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων EM-DAT. Οι επιχειρήσεις διάσωσης στην επαρχία Τσεμπού, όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα θύματα, ανεστάλησαν λόγω του επερχόμενου υπερτυφώνα.

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα συνεργεία μας. Δεν θέλουμε να είναι τα επόμενα θύματα», δήλωσε η Μίρα Ντάβεν, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης στην περιοχή.

Τέλος, κάθε χρόνο περίπου είκοσι τροπικές καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να δέχονται συνήθως το βαρύτερο πλήγμα. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα, τη σφοδρότητα και τον καταστροφικό αντίκτυπο αυτών των φαινομένων.

