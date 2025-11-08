Ένας πρώην Ισραηλινός όμηρος που απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των δύο ετών που κρατήθηκε αιχμάλωτος στη Γάζα.

Ο 21χρονος Ρομ Μπράσλαβσκι, μιλώντας στο πρόγραμμα Hazinor του Channel 13, περιέγραψε ότι άνδρες της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) τον έγδυσαν και τον έδεσαν. «Ήταν σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν η ταπείνωση. Στόχος τους ήταν να με ταπεινώσουν, να καταστρέψουν την αξιοπρέπειά μου», ανέφερε. Πρόκειται για τον πρώτο άνδρα όμηρο που καταγγέλλει δημόσια τέτοια κακοποίηση.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από τη στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς και σύμμαχες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα και απάγοντας 251 ομήρους. Η ισραηλινή απάντηση ήταν μια εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 68.800 ανθρώπων.

Περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη, ο Μπράσλαβσκι ήταν ανάμεσα στους τελευταίους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Με έγδυσαν τελείως, με έδεσαν…»

Ο πρώην όμηρος ανέφερε ότι η μεταχείρισή του από την PIJ επιδεινώθηκε μετά την άρνησή του να μεταστραφεί από τον Ιουδαϊσμό στο Ισλάμ τον Μάρτιο του 2025, όταν κατέρρευσε η προηγούμενη εκεχειρία. Τον κράτησαν με δεμένα μάτια για τρεις εβδομάδες, του έβαλαν πέτρες στα αυτιά για να περιορίσουν την ακοή του και του μείωσαν το φαγητό και το νερό.

Αργότερα, οι απαγωγείς έδωσαν, όπως είπε, «εντολή» στους υπόλοιπους ομήρους να τον βασανίσουν. Τον έδεσαν, τον χτύπησαν και τον μαστίγωσαν με μεταλλικό καλώδιο, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία πολλές φορές την ημέρα. «Με έγδυσαν τελείως, με έδεσαν… Όταν ήμουν εντελώς γυμνός, ήμουν εξουθενωμένος, πεθαίνοντας χωρίς τροφή, και προσευχόμουν στον Θεό: ‘Σώσε με, βγάλ’ με από εδώ’», είπε.

Τον Αύγουστο του 2025, η PIJ δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε τον Μπράσλαβσκι να κλαίει και να δηλώνει ότι δεν είχε φαγητό και νερό, δεν μπορούσε να σταθεί ή να περπατήσει και βρισκόταν «στο κατώφλι του θανάτου». Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, όπως κατήγγειλε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές κακοποιήσεις.

Αντιδράσεις και διεθνές πλαίσιο

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ίσαακ Χερτζογκ, δήλωσε ότι ο Μπράσλαβσκι επέδειξε «εξαιρετικό θάρρος» αποκαλύπτοντας τις φρικαλεότητες της αιχμαλωσίας του, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες όμηροι έχουν επίσης μιλήσει δημόσια για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Ένας αξιωματούχος της PIJ χαρακτήρισε την καταγγελία του Μπράσλαβσκι «ανακριβή», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις είχε αναφέρει τον Μάρτιο του 2024 ότι υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία» για βιασμούς και σεξουαλικά βασανιστήρια σε ομήρους στη Γάζα. Ξεχωριστή έκθεση του Μαρτίου 2025 κατέληξε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιούσε ολοένα και περισσότερο σεξουαλική και έμφυλη βία κατά Παλαιστινίων.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρώην ανώτατη νομική σύμβουλος του ισραηλινού στρατού παραιτήθηκε, αφού παραδέχθηκε ότι ευθυνόταν για τη διαρροή βίντεο που έδειχνε στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιο κρατούμενο. Πέντε στρατιώτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το περιστατικό.