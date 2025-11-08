Η Alter Ego Media θα συμμετάσχει στις Ημέρες Καριέρας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2025, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 10:00 έως τις 17:00.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρουσία του Ομίλου στις Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων ταλέντων στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης.

Η συμμετοχή εστιάζει στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη δημιουργία περιεχομένου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ενημέρωσης.