Η Alter Ego Media στηρίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Greece Race for the Cure, που γίνεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ζάππειο.

Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 17η χρονιά! Με αφετηρία το Ζάππειο και διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, η διοργάνωση μας καλεί και φέτος να γίνουμε όλοι μαζί μέρος του μηνύματος :

«Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Η Alter Ego Media είναι εκεί, στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για την υγεία των γυναικών στην Ευρώπη που μετατρέπει τη συμμετοχή, σε πράξη στήριξης και ενημέρωσης.

Σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τρέχουμε 5 χλμ. ή περπατάμε 2 χλμ. και ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης και ζωής.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της Think Pink Europe®.

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στον κόσμο, με χιλιάδες συμμετοχές κάθε χρόνο.

Μέσα από τη διοργάνωση στηρίζονται προγράμματα του «Άλμα Ζωής» για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ενδυνάμωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Alter Ego Media, Ελένη Μαραγκού μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την πρωτοβουλία αυτή αλλά και για την συμμετοχή και στήριξη του ομίλου Alter Ego Media σε αυτή την προσπάθεια.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί για 3η συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε εδώ στην μεγάλη αθλητική γιορτή για τον καρκίνο του μαστού. Ενώνουμε τις φωνές μας με το μήνυμα “Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού”. Εδώ δεν έχουμε έρθει να πάρουμε κάποιο μετάλλιο, το μετάλλιο είναι η ζωή», υπογράμμισε η κυρία Μαραγκού.