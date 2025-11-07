Συναγερμός σήμανε σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ μετά την παραλαβή ύποπτου πακέτου που περιείχε λευκή σκόνη, σύμφωνα με το CNN. Από το περιστατικό προκλήθηκαν προβλήματα υγείας σε ορισμένα άτομα, ενώ μερικοί χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ένα κτίριο στη βάση εκκενώθηκε όταν ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο», όπως ανέφερε δήλωση της Joint Base Andrews, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το κτίριο αυτό και ένα άλλο που συνδέεται με το πρώτο εκκενώθηκαν και η περιοχή αποκλείσθηκε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ εντός της βάσης. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με το CNN.

Η βάση Άντριους είναι γνωστή ως έδρα του Air Force One, του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ύποπτο πακέτο φέρεται να περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη, όπως μετέδωσαν δύο πηγές του δικτύου.

Η έρευνα των αρχών

Οι ομάδες άμεσης δράσης στην Joint Base Andrews διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή και παρέδωσαν την υπόθεση στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών (Office of Special Investigations). Ένα πρώτο τεστ από την ομάδα HAZMAT δεν εντόπισε επικίνδυνη ουσία, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Το CNN ανέφερε ότι το δωμάτιο όπου ανοίχθηκε ο φάκελος έχει αποκλειστεί. Ο χώρος βρίσκεται σε κτίριο που στεγάζει το Air National Guard Readiness Center.

Το υπουργείο Άμυνας και η βάση Άντριους δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ενώ το πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του CNN.