Η United Airlines ανακοίνωσε ότι θα περικόψει το 4% των πτήσεών της από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή, έπειτα από αίτημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να μειωθεί η εναέρια κυκλοφορία σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά, η FAA είχε γνωστοποιήσει πως σχεδίαζε περικοπή 10% των πτήσεων από αύριο, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μείωση 4% και να την αυξήσουν σταδιακά στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Η United πραγματοποιεί περίπου 4.500 πτήσεις την ημέρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται λιγότερες από 200 πτήσεις ημερησίως κατά τη διάρκεια της τριήμερης περιόδου.