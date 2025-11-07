Ο 35χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο νησί Ολερόν, στη δυτική Γαλλία, φωνάζοντας «Αλάχου Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι Ύψιστος»), δήλωσε ότι «μετανιώνει για τις πράξεις του». Την πληροφορία έκανε γνωστή ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση και μίλησε σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, κατά τη διάρκεια της κράτησης του 35χρονου πραγματοποιήθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ έχουν διαταχθεί και περαιτέρω εξετάσεις. Ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ότι είχε πρώτα ασπαστεί τον Καθολικισμό και στη συνέχεια το Ισλάμ.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία, σύμφωνα με τον ίδιο, έκρινε ότι ο δράστης – ο οποίος περιγράφεται από κοντινά του πρόσωπα ως χρήστης πολλών ναρκωτικών ουσιών και βρισκόταν υπό την επήρεια κάνναβης τη στιγμή του περιστατικού – προέβη σε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά την κράτησή του, οι οποίες αποδίδονται σε διαταραχές προσωπικότητας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις του δεν εντάσσονται σε πλαίσιο τζιχαντισμού.

Δύο από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λα Ροσέλ.