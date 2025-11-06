Ένας άνδρας στη Γαλλία ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ, την ώρα που έσκαβε για να κατασκευάσει πισίνα στον κήπο του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, εντόπισε το πολύτιμο “εύρημα” στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, κοντά στη Λυών, τον περασμένο Μάιο και ενημέρωσε αμέσως την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.

Μετά από εξέταση των αντικειμένων, οι αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι ο ιδιοκτήτης μπορούσε να τα κρατήσει, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως επρόκειτο για αρχαιολογικό θησαυρό, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν στοιχεία που να εξηγούν πώς κατέληξαν εκεί τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε αποβιώσει.

Όπως ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres, οι πέντε ράβδοι χρυσού και τα πολυάριθμα νομίσματα βρέθηκαν προσεκτικά κρυμμένα μέσα σε πλαστικές σακούλες.