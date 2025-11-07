Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και τεχνολογικής αυτοπεποίθησης, η Κίνα έθεσε επίσημα την Παρασκευή, σε επιχειρησιακή υπηρεσία το Fujian (福建) το τρίτο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας. Η επιβλητική τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία εκσυγχρονισμού των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Το Fujian αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πεκίνο, καθώς είναι το πρώτο πλήρως εγχώριας σχεδίασης αεροπλανοφόρο που μπορεί να συγκριθεί σε μέγεθος και επιχειρησιακές δυνατότητες με τα υπεραεροπλανοφόρα του Αμερικανικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο με προηγμένο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη, επιτρέπει την απονήωση ευρύτερης γκάμας αεροσκαφών με βαρύτερα φορτία, προσφέροντας σαφώς αυξημένη ευελιξία και ακτίνα δράσης.

On the afternoon of November 6, the official Weibo account of China’s State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) posted an HD video of the Fujian undergoing sea trials, along with the caption: “We know you’ve been waiting for two… pic.twitter.com/h9mwOh2S24 — Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2025

Η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Κίνας να προβάλλει ναυτική ισχύ σε «γαλάζια νερά» μακριά από τις ακτές της και να επιχειρεί αποτελεσματικά σε μεγάλα θαλάσσια θέατρα, από τον Ινδο-Ειρηνικό έως τη Μέση Ανατολή.

China has commissioned its latest aircraft carrier, the Fujian, after extensive sea trials, state media reported. The ship will help what is already the world’s largest navy expand its power farther beyond its own waters, experts say. https://t.co/Tu8gbQH5OC — The Associated Press (@AP) November 7, 2025

Η ένταξη του Fujian έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ταϊβάν, αλλά και περιφερειακούς παίκτες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2024, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη ραγδαία πρόοδο των κινεζικών ναυπηγείων και τη φιλοδοξία του Πεκίνου να καθιερωθεί ως κυρίαρχη ναυτική δύναμη στην περιοχή του Ειρηνικού.