Είναι η σφραγίδα μιας παράστασης ποδοσφαιρικής τελειότητας.

Ο «Ντέλιας» δεν έκανε απλώς καλό παιχνίδι. Κυριάρχησε. Έδειξε ωριμότητα, καθαρό μυαλό και σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και στη δουλειά για την ομάδα. Ένα δεκάρι που παίζει σαν εξάρι, που μαρκάρει, παλεύει, δημιουργεί, σκοράρει και εμπνέει. Ο ΠΑΟΚ είχε έναν ηγέτη μέσα στο γήπεδο, και αυτός λεγόταν Κωνσταντέλιας.

Δημιουργία και εκτέλεση στο απόλυτο

Το γκολ του ήρθε από φάση με xG μόλις 0.19, δηλαδή από μια δύσκολη εκτέλεση — κι όμως, το έκανε να μοιάζει απλό. Δεν έμεινε όμως εκεί: με τρεις key passes και 0.54 αναμενόμενες ασίστ (xA), έγινε η βασική πηγή κινδύνου για την ελβετική άμυνα. Δημιούργησε ο ίδιος μια μεγάλη ευκαιρία και είχε δύο σουτ εντός εστίας, δείχνοντας πως κάθε του επαφή με την μπάλα έκρυβε κάτι απρόβλεπτο.

Με 4 επιτυχημένες ντρίμπλες στις 7 προσπάθειες, ο Κωνσταντέλιας έμοιαζε να… γλιστρά ανάμεσα στους αντιπάλους. Κέρδισε 9 από τις 13 μονομαχίες εδάφους, επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι ένας «καλλιτέχνης» που αποφεύγει τη μάχη, αλλά ένας δημιουργικός πολεμιστής που παίζει με ψυχή. Τα 2 φάουλ που κέρδισε είναι απλώς η απόδειξη ότι οι αντίπαλοι δεν έβρισκαν άλλον τρόπο να τον σταματήσουν.

Ένας δημιουργός που μαρκάρει σαν χαφ

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν η αμυντική του συμμετοχή. Τρία τάκλιν — όλα επιτυχημένα — και 5 ανακτήσεις κατοχής δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή που δουλεύει για την ομάδα.

Ο Κωνσταντέλιας δεν περίμενε την μπάλα στα πόδια, την κυνήγησε, την έκλεψε, την ξαναμοίρασε. Με 35/41 εύστοχες πάσες (ποσοστό 85%), έδειξε πως διαθέτει όχι μόνο ταλέντο, αλλά και καθαρή σκέψη, ακρίβεια και πειθαρχία.

Το 9.8 που «μετράει» κάτι παραπάνω

Η κορυφαία βαθμολογία του SofaScore δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την πληρότητα ενός ποδοσφαιριστή που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας.

Ο Κωνσταντέλιας παίζει σαν να έχει χρόνια εμπειρίας, αλλά ταυτόχρονα κρατά τη φρεσκάδα και το θράσος του παιδιού που δεν φοβάται τίποτα. Είναι το «πρότζεκτ» που ωρίμασε, το ταλέντο που έγινε ηγέτης, ο παίκτης που κάνει την Ευρώπη να τον κοιτάζει με θαυμασμό.

Στην Τούμπα, το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν απλώς έπαιξε μπάλα — έγραψε ιστορία. Όσο κι αν τα νούμερα μπορούν να περιγράψουν τη μεγαλοπρέπεια μιας εμφάνισης, η αλήθεια είναι πως όποιος είδε το ματς, ξέρει ότι είδε κάτι παραπάνω. Είδε την «γέννηση» ενός ποδοσφαιρικού ηγέτη.