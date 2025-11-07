Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την γρήγορη αποβολή: «Είχα την αίσθηση ότι αρχικά μας έβαλε σε μία νευρική κατάσταση, γιατί σκεφτόμασταν ότι δεν υπηρχε άλλο αποτέλεσμα και έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσουμε, θα ήμασταν χαζοί αν δεν το κάναμε. Και ο συνδυαμός να μην πάρουμε πρωτοβουλίες και να παίζουμε με πολλές πάσες και στις ευκαιρίες που είχαμε δεν είχαμε ηρεμία στην τελική ενεργεια. Στο δεύτερο μέρος, είχαμε διαφορετικές αντιδράσεις, είχαμε φανταστικό δεύτερο μέρος, τέσσερα γκολ, ωραίες ενέργειες και ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Η Γιουνγκ Μπόις έαιξε και την Κυριακή ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες, αλλά ήταν επικίνδυνη με την Βασιλεία και υπό αυτή την έννοια ήταν πολύ καλή η αντίδρασή μας».

Για τις πολλές φάσεις και γκολ που κάνει ο ΠΑΟΚ και με συνδυασμό ακόμη και των δύο ακρίαων μπακ: «Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπετε, δεν είναι καινούρια ιστορία, όταν έχουμε την ευκαιρία το κάνουμε, όταν βρίσκουμε χώρους πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε. Σημαντικές οι αλλαγές πλευρά, η κίνηση στον χώρο και δουλειά να τους ξέρουν που πρέπει να βρίσκονται.Και για εμάς σημαντικό ότι έχουμε πληθώρα παικτών από δεύτερες γραμμές που κάνουνα ασίστ και γκολ. Τα γκολ που σκοραραν οι αμυντικοί μέσοι, το πώς κινήθηκε ο Μάγκο και έδωσε στον Γιακουμάκη, είναι βήμα βήμα αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Για το ότι είχαν οι δέκα στους έντεκα παίκτες τελική: «Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να την κρατήσουμε. Θα υπάρχουν παιχνίδια που κάποιοι παίκτες θα είναι μπλοκαρισμένοι και πρέπει να έχουμε και άλλες λύσεις»

Για το αν είναι έξτρα κίνητρο η απευθείας πρόκριση που θα κάνει λίγο πιο ελαφρύ το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ : «Πόσα χρόνια με ξέρετε;… Ηρεμία και συγκέντρωση, αυτόι είναι το πιο σημαντικό, το ματς που έρχεται. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχουμε χωρίς θυσίες και προσπάθεια. Και η θυσία είναι στο πνευματικό κομμάτι, να μπορεί να γεμίσει απευείας τις μπαταρίες του για το ματς που ακολουθεί σε τρεις μέρες»