Ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και σε παιδιά με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης τέτοιων διαταραχών, τα οποία χρειάζονται εξατομικευμένες υπηρεσίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς taxinet στην ιστοσελίδα proimi.eetaa.gr.

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών.

Οικονομική ενίσχυση και διαδικασία επιλογής

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ορίζεται στα 800 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 20 συνεδρίες, στα 600 ευρώ για τουλάχιστον 15 συνεδρίες ή στα 400 ευρώ για τουλάχιστον 10 συνεδρίες τον μήνα.

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του προγράμματος έχουν ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου ωφελούμενου. Έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα. Η επιλογή θα βασίζεται σε κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Χρηματοδότηση και πρόσβαση στην πρόσκληση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (https://minscfa.gov.gr), της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (https://greece20.gov.gr), χωρίς να παρέχεται σε έντυπη μορφή.