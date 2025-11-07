Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, με φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα και τοπικά θα είναι ισχυρές, συνοδευόμενες από έντονη ραγδαιότητα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια. Οι νότιοι άνεμοι που θα επικρατούν στα πελάγη θα διατηρηθούν ενισχυμένοι και θα αυξήσουν την αίσθηση υγρασίας στις περισσότερες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο στα νότια. Τα διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης θα είναι περιορισμένα, καθώς η αστάθεια θα επιμένει έως και τα μέσα περίπου της νέας εβδομάδας.

Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες το Σάββατο 8 Νοεμβρίου – Έντονα φαινόμενα στα δυτικά

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια, όπου τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, ενώ από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μερική ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση στο νότιο Αιγαίο, όπου δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις υπόλοιπες περιοχές, φτάνοντας στους 18 με 19 και τοπικά 20 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια, στους 20 με 22 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με μερική ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ασθενείς μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζονται οι έντονες βροχές στα δυτικά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τα εντονότερα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κατά τόπους στη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά, και από το απόγευμα στην Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ λίγες βροχές θα εκδηλωθούν τοπικά και κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ το βράδυ βροχές θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία. Στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι εκ νέου τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 19 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια, στους 20 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και πολύ τοπικά στην Κρήτη πιθανώς έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.

Έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τη Δευτέρα – Λιγότερα φαινόμενα την Τρίτη

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ιδιαίτερα τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά και θα συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ραγδαιότητα, κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα έντονες κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νεφώσεις κατά περιόδους και τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη και την κεντρική Μακεδονία.