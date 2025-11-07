Σήμερα Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμητων Αγίου Αθηνοδώρου, Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής,

Δώρης, Αθηνοδώρα,

Ερνέστος, Ερνέστα,

Ερνεστίνη, Ερνεστίνα,

Θεαγένης, Θεαγένιος,

Θεαγενεία, Θεαγενία,

Θεμέλη, Θεμελίνα,

Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος.

Άγιος Αθηνόδωρος

Ο Άγιος Αθηνόδωρος καταγόταν από τη Μεσοποταμία και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (290 μ.Χ.). Ήταν θαυμαστό το ψυχικό σθένος με το οποίο υπέφερε τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε λόγω της πίστης του στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, στην αρχή του έκαψαν τις σάρκες με αναμμένες από ρητίνη λαμπάδες. Έπειτα, του έβαλαν στις μασχάλες σιδερένιες πυρακτωμένες σφαίρες. Και στη συνέχεια τον ξάπλωσαν σε χάλκινο πυρωμένο τάπητα.

Η υπομονή και καρτερικότητα που έδειξε, προσέλκυσε στον χριστιανισμό πενήντα ειδωλολάτρες, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαρτύρια. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και στέφθηκε με το στέφανο του Μαρτυρίου.

Ανατολή ήλιου: 06:57 – Δύση ήλιου: 17:20

Σελήνη 16.9 ημερών