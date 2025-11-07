«Ο φετινός Οκτώβριος αναμένεται να είναι ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών όσον αφορά τον τουρισμό», τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού, ‘Αννα Καραμανλή, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ και συγκεκριμένα στην ενότητα «Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη», ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα σταδιακά κερδίζει το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

«Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου, ο κοινός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού. Δίκαια, βιώσιμα και με όφελος για όλους», τόνισε η υφυπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Τουρισμού επενδύει στη συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, «ώστε οι πολιτικές μας να αντανακλούν την ταυτότητα, τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες κάθε τόπου. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και κρίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το 2024, που αποτελούσε ήδη τη χρονιά αναφοράς για τον τουρισμό. Ενώ τα έσοδα παρουσίασαν σημαντική άνοδο, πάνω από 12%, ξεπερνώντας τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός Οκτώβριος αναμένεται να είναι ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών, καθώς πολλοί προορισμοί παραμένουν ανοιχτοί και καταγράφουν αξιοσημείωτη κίνηση. Η Ελλάδα βλέπουμε ότι κερδίζει σταδιακά το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Η υφυπουργός, αναφέρθηκε στα εργαλεία πολιτικής που λειτουργούν σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού, οι Τοπικοί και Περιφερειακοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης, το Εθνικό Παρατηρητήριο και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ έμφαση έδωσε και στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο όπως είπε «παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τις βασικές υποδομές, όπως είναι οι οδικοί άξονες και τα αεροδρόμια, αλλά και για τις ειδικές τουριστικές υποδομές όπως τα χιονοδρομικά κέντρα και οι τουριστικοί λιμένες. Επιπλέον περιλαμβάνει οδηγίες για τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, καθώς και για τα περιφερειακά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Η εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, προσφέροντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων».

Σε ό,τι αφορά τη νησιωτικότητα, στόχος του Υπουργείου, όπως ανέφερε η κ. Καραμανλή, είναι κάθε νησί, ανεξαρτήτως μεγέθους, να μπορεί να λειτουργεί με επάρκεια οικοδομών, με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητά του και με προοπτική ανάπτυξης όλο το χρόνο. Με νομοθετικές πρωτοβουλίες και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογείται μία σειρά δράσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών τόπων, όπως η αναβάθμιση τουριστικών λιμένων, το έργο «προσβάσιμες παραλίες», νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την άντληση και απάντληση θαλασσινού νερού για τις πισίνες ξενοδοχείων, ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με τις νησιωτικές περιοχές όπως είναι ο καταδυτικός, ο υποβρύχιος τουρισμός και το γιώτινγκ, ενώ σημαντικά, σύμφωνα με την υφυπουργό, είναι και τα οφέλη από το Τέλος Κρουαζιέρας.

Για «προσεκτικότερη και ουσιαστικότερη διαχείριση της νησιωτικής Ελλάδος» έκανε λόγο ο Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί, αλλά και στη σημασία ενός διαλόγου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. «Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να υποστηρίξει μια ειδικά σχεδιασμένη πολιτική για τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές, να δώσει βιώσιμες λύσεις που θα μειώνουν τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και θα καθιστούν τα νησιά μας ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές».

Ο κ. Γκίκας έδωσε έμφαση στη διασύνδεση των νησιών, καθώς από τα 117 κατοικημένα νησιά μόνο 26 έχουν αεροδρόμια, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των 153 πλοίων που εξυπηρετούν τα νησιά, είναι τα τριάντα έτη και αναφέρθηκε στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη δρομολόγηση έργων λιμενικών υποδομών σε περιφερειακά και νησιωτικά λιμάνια, αλλά και για την αναβάθμιση του Ελληνικού Επιβατικού Στόλου.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, σε πρωτοβουλίες ανάδειξης και διαφύλαξης του πολιτιστικού πλούτου των νησιών. «Τα νησιά αποτελούν πλεονέκτημα για την χώρα μας και διαθέτουν ευκαιρίες. Ευκαιρίες που σχετίζονται με την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία, όπως είναι η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τόνισε.

Αναφερόμενη στην Ορεινότητα, η κ. Καραμανλή επισήμανε ότι ο ορεινός τουρισμός αποκτά στρατηγικό σχεδιασμό που δεν περιορίζεται στη χειμερινή περίοδο, αλλά αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί. «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα βουνά της Ελλάδας ως προορισμούς τεσσάρων εποχών», είπε και εξήγησε ότι το Υπουργείο του Τουρισμού έχει ήδη εκταμιεύσει περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε χιονοδρομικά κέντρα, για τα οποία έχει εγκριθεί χρηματοδότηση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και συγκεκριμένα στις περιοχές Ανήλιο Μετσόβου, Σέλι, 3-5 Πηγάδια, Παρνασσό και Καρπενήσι. «Η στήριξη της ορεινής Ελλάδας δεν είναι ζήτημα τοπικής πολιτικής, αλλά εθνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης», συμπλήρωσε η υφυπουργός.

Για «ορεινότητα χωρίς ορατότητα», έκανε λόγο ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Ανωγείων, ζητώντας να υπάρξει «μια καθαρή θέση για την ορεινή πολιτική της χώρας», ενώ τα βασικά προβλήματα που αναδείχθηκαν στη συζήτηση από δημάρχους νησιωτικών και ορεινών περιοχών είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες των δήμων που δεν συνοδεύονται με αντίστοιχα αυξημένους πόρους, το δημογραφικό και το ΦΠΑ, με τον Στράτο Χαρχαλάκη, Πρόεδρο Επιτροπής Νήσων & Πολιτικής Συνοχής Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχο Κυθήρων να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται να έχουν το ίδιο ΦΠΑ π.χ. το Μαθράκι και η Αθήνα».