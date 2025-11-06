Aναφορά στα Βορίζια και στις δηλώσεις Γεωργιάδη για νομιμοποίηση της οπλοκατοχής έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «Η Κρήτη συγκλονίζεται από ένα έγκλημα το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Τι έπρεπε να κάνει ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα; Να πάρει πρωτοβουλίες -και θεσμικές- όχι μόνο ρητορικές για να εγγυηθεί την ασφάλεια, να μειώσει την οπλοκατοχή, να μην υπάρχουν «ειδικές» ζώνες.

Αυτό δεν είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα; Αντί αυτών των πρωτοβουλιών, ακούσαμε σήμερα τον λαλίστατο κ. Γεωργιάδη –αυτές τις κρίσιμες μέρες που θρηνεί η Κρήτη- να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα οπλοκατοχής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν συγκλονιστεί από εκατοντάδες εγκλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην καθημερινή κοινωνική ζωή. Σταματήστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας να περιφρονείτε τους θεσμούς αλλά και τον ίδιον τον ελληνικό λαό».