Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι γνωστός τενόρος φέρεται να ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του. Η καταγγελία έγινε από την πρώην σύζυγό του, η οποία προσήλθε μαζί με το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και υπέβαλε μήνυση εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ενώ ο τενόρος αφού συνελήφθη, φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί τις αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί εκ νέου από την πρώην σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και σωματική βία.

Ο τενόρος συνελήφθη την Τετάρτη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να «ρίξει φως» στην υπόθεση.