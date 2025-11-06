Ένας ορμητικός χείμαρρος έχει μετατρέψει τους δρόμους του Παλαιοκάστρου Ηρακλείου σε ποτάμι, αποτέλεσμα της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει το απόγευμα της Πέμπτης το Ηράκλειο και μεγάλο μέρος της Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, oι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στα Χανιά από τη δυνατή βροχή

Προβλήματα δημιούργησε η δυνατή βροχή και στα Χανιά.

Λόγω της μεγάλης έντασης και διάρκειας, η βροχή πλημμύρισε αρκετούς δρόμους της πόλης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε μέχρι το “κατώφλι” σπιτιών και επιχειρήσεων, αναφέρει το Flashnews.

Στη Νέα Χώρα, όπου η βροχόπτωση ήταν έντονη όλο το πρωί, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, καθιστώντας δύσκολη τη μετακίνηση αυτοκινήτων, αφού και η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές δέχονται κλήσεις για πολλά πλημμυρισμένα σημεία της πόλης. Kατά το σχετικό ρεπορτάζ, στην οδό Κονδυλάκη στο παλιό λιμάνι, το νερό έχει ξεκινήσει να «καλησπερίζει» τις επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να καλούν για βοήθεια, αφού η βροχή έχει πλημμυρίσει και τα καταστήματά τους.