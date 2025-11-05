Μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπήκε σοβαρά απέναντι στη Σλασκ, έλεγξε το παιχνίδι από νωρίς και έφτασε εμφατικά στην 3η της νίκη στον όμιλο, ανεβαίνοντας στο 3-3.

Ο Μπράις Τζόουνς ανέλαβε ηγετικό ρόλο επιθετικά, με 28 πόντους και 4 ασίστ. Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βοήθησε σημαντικά, προσθέτοντας 20 πόντους με 4 τρίποντα.

Ο Άρης επέβαλε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και σκόραρε από την περιφέρεια. Τζόουνς και Κουλμπόκα έχτισαν γρήγορα διαφορά (8-0, 3’). Ο Ουρμπάνιακ προσπάθησε να απαντήσει, αλλά ο Χάρελ διατήρησε το μομέντουμ (12-2, 5’). Με τους Πουλιανίτη, Τζόουνς και Μποχωρίδη, οι «κίτρινοι» ανέβασαν τη διαφορά (21-4, 9’), με τον Τζόρτζεβιτς να γράφει το 21-6 στο τέλος της περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μποχωρίδης ανέβάζει τη διαφορά πάνω από τους 20 (27-6, 11’). Ο Κουλμπόκα συνεχίζει να σκοράρει (35-10, 13’). Ο Σάνον προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Άρης παρέμεινε σταθερός (40-14, 15’). Ο Σάνον, με προσωπικές ενέργειες, μάζεψε τη διαφορά (48-28, 19’). Το ημίχρονο έκλεισε 50-30, με τον Τζόουνς να σκοράρει.

Στην τρίτη περίοδο, ο Τζόουνς συνέχισε να ανεβάζει τον Άρη (60-37, 23’ και 65-39, 25’). Ο Γκρέι μείωσε για τη Σλασκ (65-41, 28’). Ο Τσέρνιεβιτς έκλεισε το δεκάλεπτο με τρίποντο για το 67-44.

Η Σλασκ έδειξε αντίδραση στο τέταρτο δεκάλεπτο, μειώνοντας με τον Τσέρνεβιτς (67-53, 32’). Ο Άρης απάντησε με τρίποντα από Φορμπς και Κουλμπόκα (73-53, 34’). Ο Σάνον μείωσε ξανά (75-62, 36’). Η Λέγκια έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με τον Κουλικόφσκι (75-67, 37’). Φορμπς και Τζόουνς δεν επέτρεψαν στη Λέγκια να πλησιάσει περισσότερο και «κλείδωσαν» τη νίκη του Άρη (79-69, 38′), με το προβάδισμα να μένει έως το τέλος, παρά τους 34 (!) πόντους των Πολωνών σε 10 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78.