Μερικά προβλήματα λιγότερα έχει να μετράει ο Μανόλο Χιμένεθ για την επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν σήμερα την προετοιμασία τους, με τον Μάρτιν Φρίντεκ να προπονείται σε φουλ ρυθμούς και τον Σωκράτη Διούδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Ο 32χρονος κίπερ αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες μέρες και να τεθεί στη διάθεση του Χιμένεθ, ο οποίος έχει καθιερώσει τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια στα τελευταία παιχνίδια.

Ατομικό ακολούθησαν οι Φαμπιάνο-Μεντίλ που παραμένουν αμφίβολοι, ενώ με θεραπεία συνεχίζουν οι Δώνης-Μισεουί που δεν υπολογίζονται και θα επανέλθουν μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις περιπτώσεις των Φαμπιάνο και Μεντίλ, των οποίων η διαθεσιμότητα θα κριθεί στις επόμενες προπονήσεις. Δύο ενδεκαδάτες λύσεις τις οποίες ο Χιμένεθ ιδανικά θέλει για το ματς κόντρα στους Αρκάδες και κυρίως τον Μαροκινό αριστερό μπακ.