Η πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League είχε το «καυτό» ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής από το κατάμεστο «Παλέ» επικρατώντας του Άρη με 73-78, χάρη σε μια μεγάλη εμφάνιση του Κέι Τζι Τζάκσον.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με λίγα λεπτά καθυστέρηση λόγω της ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι φίλοι του Άρη με χιλιάδες χαρτάκια στις εξέδρες. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην άμυνα και να δυσκολεύονται να βρουν σκορ. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένος και προηγήθηκε με 2-7 (3’), με τον Μίλισιτς να στηρίζει την επίθεση στους Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τους «ασπρόμαυρους» μπροστά 13-14.

Στη δεύτερη περίοδο έκανε την εμφάνισή του ο Κέι Τζι Τζάκσον, που με τρία εύστοχα τρίποντα σε λιγότερο από έξι λεπτά άλλαξε την εικόνα του αγώνα (17-20, 11’). Ο ρυθμός ανέβηκε, με τους Μουρ και Περσίδη να προσθέτουν επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, την ώρα που ο Άρης, παρά τις προσπάθειες του Μήτρου-Λονγκ, είχε κολλήσει στο σκοράρισμα (29-35, 18’). Ο Μποχωρίδης με τρίποντο μείωσε προσωρινά, αλλά η ομάδα του Ζντοβτς πήγε στα αποδυτήρια στο +8 (33-41).

Ο Τζάκσον… υπέγραψε το ντέρμπι

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης συνέχισε να δυσκολεύεται επιθετικά, με Τζόουνς και Φορμπς να έχουν μόλις 4 πόντους συνολικά μετά από 25 λεπτά αγώνα (41-49, 23’). Δύο συνεχόμενα καλάθια των Χάρελ και Τζόουνς μείωσαν τη διαφορά και ανάγκασαν τον Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ (45-49, 25’). Ο Άρης πλησίασε ξανά στους 3 πόντους, όμως ένα μεγάλο τρίποντο του Ντίμσα έδωσε εκ νέου ανάσα στον ΠΑΟΚ (52-58, 29’).

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Χάρελ να ισοφαρίζει (60-60, 31’), αλλά εκεί ο Τζάκσον πήρε πάνω του το παιχνίδι. Με προσωπικό σερί 6-0 έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ (60-66, 33’), συνεχίζοντας να τιμωρεί κάθε αδυναμία της άμυνας του Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στα μαρκαρίσματα πάνω του, και δύο λεπτά πριν το φινάλε, ο Αμερικανός έφτασε τους 24 πόντους, κάνοντας το 67-74 (37’).

Ο Άρης προσπάθησε να πιέσει στο τέλος και εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη του ΠΑΟΚ για να μειώσει σε 73-78, όμως δεν υπήρξε χρόνος για ανατροπή. Παρά τα νευρικά τελευταία δευτερόλεπτα, το σκορ δεν άλλαξε και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη μέσα στο Παλέ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και τον ηγετικό ρόλο του Τζάκσον στο φετινό ρόστερ του «Δικέφαλου του Βορρά».

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78