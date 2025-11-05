Τα δημοσιεύματα στην Ελβετία υπογραμμίζουν σε υψηλούς τόνους ότι ο αντίπαλος που περιμένει την ομάδα του Σεοάνε δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που γνώρισαν οι Ελβετοί την 1η αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Αυτοί οι Έλληνες είναι ακόμη καλύτεροι!», γράφουν χαρακτηριστικά, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στη Γιούνγκ Μπόις για το τι την περιμένει στην Τούμπα.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου και του Γιώργου Γιακουμάκη, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο στρατόπεδο των Ελβετών, όπου η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Πέμπτης έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο Χεράρδο Σεοάνε βρίσκεται ξανά στον πάγκο της Γιούνγκ Μπόις και καλείται άμεσα να διαχειριστεί αλλεπάλληλες απαιτητικές υποχρεώσεις, έχοντας ήδη αφήσει πίσω του ένα ματς-δοκιμασία με τη Βασιλεία και μπαίνοντας αμέσως στη μάχη της Ευρώπης.

Τα δημοσιεύματα στην Ελβετία στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς «ο επόμενος αντίπαλος», αλλά μια ομάδα σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Οι αριθμοί του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα δεν περνούν απαρατήρητοι: αήττητος ύστερα από εννιά αγωνιστικές, με 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, και με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ τερμάτων (19 υπέρ – 5 κατά). Από τα αποτελέσματα που επισημαίνονται ξεχωριστά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι σπουδαίες νίκες του ΠΑΟΚ απέναντι στους βασικούς «ανταγωνιστές» του στην Ελλάδα, Ολυμπιακό (2-1) και ΑΕΚ (2-0), στοιχεία που —όπως γράφουν οι Ελβετοί— «επιβεβαιώνουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία ομάδα στη χώρα».

Παράλληλα, γίνεται σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, που είχε επικρατήσει της Γιούνγκ Μπόις με 4-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αν οι Ελβετοί δυσκολεύτηκαν απέναντι στους «πράσινους», τότε απέναντι στον ΠΑΟΚ τα πράγματα αναμένονται ακόμη πιο απαιτητικά. «Άλλο επίπεδο δυναμικής, άλλη ψυχολογία, άλλη φόρμα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι Ελβετοί αναφέρονται και στην πορεία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, καταγράφοντας τις μεταπτώσεις του μέχρι στιγμής: 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ήττα 3-1 από τη Θέλτα στη Βίγκο, αλλά και μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 4-3 στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ — μια ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της Ligue 1. Η νίκη αυτή περιγράφεται ως «καμπανάκι για όποιον υποτιμήσει τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη», αφού απέδειξε ότι ο Δικέφαλος όχι μόνο μπορεί να σταθεί εκτός έδρας, αλλά και να επιβληθεί σε έδρες που θεωρούνται δύσβατες.

Κομβικό σημείο του ρεπορτάζ είναι και το preview του αποψινού (22:00) αγώνα: «Με έξι βαθμούς σε τρεις αγώνες, η Γιούνγκ Μπόις ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για ένα ματς που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της στον όμιλο. Ωστόσο, απέναντι της δεν βρίσκεται απλώς άλλη μία ελληνική ομάδα, αλλά ο πρωτοπόρος ενός πρωταθλήματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση».

Το άρθρο κλείνει με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Προσοχή Γιούνγκ Μπόις, αυτοί οι Έλληνες είναι ακόμη καλύτεροι!»

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι μόνο για τους παίκτες της ελβετικής ομάδας αλλά και για το ευρωπαϊκό κοινό: ο ΠΑΟΚ πλέον δεν αντιμετωπίζεται σαν «αουτσάιντερ», αλλά σαν ομάδα με ρυθμό, ταυτότητα και δυναμική που απαιτεί απόλυτο σεβασμό.