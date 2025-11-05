Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη έρχεται με αποκαλύψεις, αιχμηρές τοποθετήσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.

Βουλευτές και στελέχη των κομμάτων παίρνουν θέση για τις αιματοβαμμένες βεντέτες που συγκλονίζουν την Κρήτη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών που προκαλούν αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς και τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή.

Η Νίκη Λυμπεράκη, με την έμπειρη δημοσιογραφική της ματιά, ανοίγει τον διάλογο με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, αναζητώντας απαντήσεις και λύσεις.