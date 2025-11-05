Λήγει σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2025, η προθεσμία που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όσους πολίτες επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.). Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως αλλαγών στην ταυτότητα, στη διεύθυνση κατοικίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί η ακσριβής ώρα που θα κλείσει η πλατφόρμα, δεδομένου ότι η παράταση που δόθηκε λήγει σήμερα, από τα μεσάνυχτα και μετά θα αρχίσει η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία από μόνοι τους.

Όσοι δεν προχωρήσουν οι ίδιοι στη διαδικασία έκδοσης του Π.Α., θα λάβουν αυτόματα έναν αριθμό που θα παραχθεί από το σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, τα δύο πρώτα ψηφία, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης, θα καθοριστούν τυχαία από το σύστημα, όπως και τα υπόλοιπα ψηφία, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο ψηφίο είναι αλφαβητικό και δημιουργείται αυτόματα.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας, προϋπόθεση είναι να έχει ήδη εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σελίδα του gov.gr:

Μπορείτε να εκδώσετε τον Προσωπικό Αριθμό σας, αφού πρώτα επιβεβαιώσετε τα ταυτοποιητικά σας στοιχεία όπως αυτά τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση σε κάποιο ταυτοποιητικό στοιχείο σας, συμπληρώνετε ή επιλέγετε τη σωστή καταχώριση εντός της εφαρμογής και ακολουθεί αυτόματη ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Επιλέξτε δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προστεθούν ως πρόθεμα στον ΑΦΜ σας για να σχηματιστεί ο Προσωπικός Αριθμός σας.

Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη σας.

Ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται άπαξ σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

9 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Προσωπικό Αριθμό σας

– Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν τον εκδώσετε;

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

– Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

– Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Όχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

– Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

– Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

– Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί.

– Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

– Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

– Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Όχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

– Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

α) Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β) Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).