Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας απέστειλε επιστολές προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ζητώντας την άμεση ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου απέναντι στις καταχρηστικές πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων και ενεργοποίηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον.

Όπως επισημαίνεται, το ιδιωτικό χρέος προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις προσπάθειες περιορισμού του. Το φαινόμενο αυτό συνιστά μείζον κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει ιδιαίτερα τους οικονομικά αδύναμους πολίτες.

Καταγγελίες για παράνομες πρακτικές

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων, ακόμη και πρώτης κατοικίας, έχουν καταστεί καθημερινό φαινόμενο. Η Ολομέλεια σημειώνει ότι η ουσιαστική δικαστική προστασία έχει περιοριστεί, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί ανεπαρκώς, καθώς οι πιστωτές συχνά δεν συμμετέχουν ή προτείνουν μη ρεαλιστικές ρυθμίσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρείται έξαρση καταχρηστικών και παράνομων συμπεριφορών από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται περιπτώσεις διενέργειας πράξεων εκτέλεσης σε δάνεια που έχουν ρυθμιστεί ή εξοφληθεί, καθώς και διαρκής τηλεφωνική όχληση δανειοληπτών, ακόμη και όσων βρίσκονται σε δικαστική ρύθμιση.

Επιπλέον, καταγράφονται αιφνίδιες αλλαγές στους λογαριασμούς εξυπηρέτησης ρυθμίσεων χωρίς ενημέρωση, καθυστερήσεις στο άνοιγμα νέων λογαριασμών, αλλά και απροθυμία αποστολής εγγράφων που είναι απαραίτητα για ρύθμιση οφειλών. Παράλληλα, οι εταιρείες φέρονται να απαιτούν υπέρογκες προκαταβολές και να αποστέλλουν εξώδικα έκπτωσης ακόμη και σε συνεπείς οφειλέτες.

Η Ολομέλεια καταγγέλλει επίσης απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι των δικηγόρων και εμπόδια στην επικοινωνία τους με τους πελάτες τους, όπως η απαίτηση για αυστηρές και επαναλαμβανόμενες εξουσιοδοτήσεις.

Έκκληση για προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών

Οι δικηγορικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών και απειλούν την κοινωνική συνοχή. Όπως τονίζεται, «τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία».

Η Ολομέλεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο νομικό μέτρο για την προστασία των ευάλωτων πολιτών. Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η προστασία των οικονομικά αδύναμων αποτελούν, όπως υπογραμμίζεται, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του δικηγορικού σώματος.