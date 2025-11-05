Σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στα Προπύλαια, καλούν τους εκπαιδευτικούς οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες διεκδικούν την κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία και ζητούν διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζει η ΔΟΕ.