Ο Εντιμίλσον Φερνάντες, ο πολυτιμότερος χαφ και ουσιαστικά το «πολυεργαλείο» της ελβετικής ομάδας, τραυματίστηκε στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος με την Βασιλεία και τίθεται οριστικά εκτός για το ευρωπαϊκό ραντεβού.

Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στην Βέρνη, όπου ο Φερνάντες αναγκάστηκε να αγωνιστεί στη θέση του κεντρικού αμυντικού λόγω της απουσίας του αρχηγού, Λορίς Μπενίτο. Δυστυχώς για τον σύλλογο, η παρουσία του διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, καθώς αποχώρησε με εμφανές πρόβλημα και δεν θα προλάβει να δώσει το παρών στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα, η εικόνα του παίκτη ήταν ανησυχητική, καθώς εθεάθη να αποχωρεί με πατερίτσες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σε δηλώσεις του, εξέφρασε τους φόβους του για σοβαρή βλάβη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω πως έχει γίνει ρήξη στον μυ. Μάλλον θα χρειαστεί αρκετός χρόνος».

Αν και αναμένονται οι ακριβείς ιατρικές εξετάσεις για την επίσημη διάγνωση, η εκτίμηση είναι πως ο Φερνάντες θα παραμείνει στα… πιτς για αρκετές εβδομάδες, χάνοντας σίγουρα τη «μάχη» της Θεσσαλονίκης.

Ο 29χρονος Ελβετός μέσος (με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι), που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να θωρακίσει τη μεσαία γραμμή, θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος βασικός «πνεύμονας» της ομάδας.

Έχει χάσει μόλις τέσσερα λεπτά από τα συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας (5/5 συμμετοχές). Μετράει ένα γκολ και μία συνολικά έξι ασίστ (!) στην σεζόν, όντας ο πρώτος στην συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, δείχνοντας την επιρροή του και στο επιθετικό κομμάτι.

Η απώλεια του Φερνάντες, ενός παίκτη με τέτοια αντοχή και καθοριστικό ρόλο στη δομή της ομάδας, έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς οι Γιουνγκ Μπόις βρίσκονται σε φάση αλλαγής προπονητή με την επιστροφή του Χεράρδο Σεοάνε που έκανε ντεμπούτο με την Βασιλεία και ψάχνει σταθερότητα.

Ο νέος – παλιός (είχε κάτσει ξανά στον πάγκο από το 2018 μέχρι το 2021 με τρία σερί πρωταθληματα) προπονητής καλείται πλέον να βρει εναλλακτικό πλάνο διαχείρισης του κέντρου και της άμυνας, σε μια έδρα όπως η Τούμπα, όπου η ανάγκη για δομή και φυσική δύναμη στη μεσαία γραμμή είναι τεράστια. Το «πλήγμα» μεταφράζεται σε νευραλγικό πρόβλημα για τον άξονα της ομάδας, δίνοντας στον ΠΑΟΚ ένα ξεκάθαρο τακτικό πλεονέκτημα πριν καν τη σέντρα.