Μετά από εννέα αγωνιστικές, τα νούμερα δείχνουν μια ομάδα που μετατρέπει σχεδόν κάθε τελική στην εστία σε γκολ, επιβεβαιώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της σε αυτό το ξεκίνημα – την απόλυτη αποτελεσματικότητα.

Παρά την κουβέντα που υπάρχει εδώ και καιρό γύρω από την ανάγκη απόκτησης καθαρού φορ, η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ… γράφει ρυθμούς πρωταθλητισμού. Η τριάρα επί του ΝΠΣ Βόλου ακολουθήθηκε άμεσα από πεντάρα στις Σέρρες (0-5), μέσα σε κατάμεστο γήπεδο, και όλα αυτά χωρίς ο ΠΑΟΚ να χρειάζεται 20 τελικές για να φτάσει στο σκορ. Αντίθετα, το κάνει μέσα από «σφιχτή» παραγωγή, αλλά αφοπλιστική ακρίβεια.

Το πιο κυνικό ξεκίνημα της εποχής Λουτσέσκου

Στις Σέρρες, ο ΠΑΟΚ πέτυχε πέντε γκολ με μόλις επτά τελικές στην εστία – το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν με πεντάρα, μετά το ευρωπαϊκό 5-0 στη Ριέκα. Μία εβδομάδα πριν, απέναντι στον Βόλο, είχε το απόλυτο: τρεις τελικές στο στόχο, τρία γκολ. Αυτή η συνέπεια δεν είναι τυχαία. Δείχνει ομάδα που ξέρει πού, πώς και πότε θα «χτυπήσει».

Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 51 τελικές on target και 19 γκολ, δηλαδή 1 γκολ ανά 2,68 σουτ στην εστία. Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό ακόμη και με ευρωπαϊκά στάνταρ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόλις 6ος στη λίστα των τελικών στην εστία, αλλά 3ος στα γκολ.

Γιατί ο ΠΑΟΚ σκοράρει χωρίς να… σουτάρει πολύ

Το μυστικό είναι η ποιότητα των τελικών προσπαθειών, όχι ο αριθμός τους. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν γεμίζει άσκοπα την περιοχή – δημιουργεί φάσεις προϋποθέσεων. Οι σέντρες γίνονται όταν πρέπει, όχι επειδή πρέπει. Τα cut-backs των εξτρέμ είναι μελετημένα. Οι δεύτερες μπάλες αξιοποιούνται. Και το κυριότερο: οι εκτελεστές είναι ψύχραιμοι.

Αυτό εξηγεί και το φαινόμενο «λίγες τελικές – πολλά γκολ». Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν σουτάρουν για να τελειώσουν τη φάση, αλλά όταν η φάση τους ευνοεί.

Τι άλλαξε μετά το “μηδέν” στο Αγρίνιο

Η μοναδική ομάδα που κράτησε τον ΠΑΟΚ στο μηδέν φέτος ήταν ο Παναιτωλικός. Ήταν το παιχνίδι που φάνηκε ότι κάτι έλειπε στο τελευταίο τρίτο. Από εκεί και μετά, όμως, ο Δικέφαλος όχι μόνο ανέβασε ρυθμούς, αλλά βρήκε και επιθετική αυτοματοποίηση: 2 γκολ με Ολυμπιακό, 2 με ΑΕΚ, 3 με Βόλο, 5 με Πανσερραϊκό.

Και το σημαντικότερο: το έκανε με διαρκή βελτίωση, όχι με σπασμωδικά ξεσπάσματα.

Το στατιστικό που «φωνάζει» τίτλο

Όταν μία ομάδα χρειάζεται μόλις 2,68 τελικές για να σκοράρει, πλέον δεν μιλάμε για «καλή φόρμα». Μιλάμε για ομάδα που έχει μάθει να ζει με το γκολ. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε απλή καλή πορεία και διεκδίκηση πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει στο ταβάνι του. Όμως έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο: δεν κερδίζει επειδή παράγει πολύ. Κερδίζει επειδή παράγει σωστά.