Μία αναπάντεχη και τραγική στιγμή συγκλόνισε το σερβικό ποδόσφαιρο, όταν ο 44χρονος προπονητής της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και λίγο αργότερα υπέκυψε.

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα της ομάδας του με την Μλάντοστ για τη Super Liga, στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες και οι θεατές σοκαρίστηκαν βλέποντας τον τεχνικό να χάνει τις αισθήσεις του, ενώ άμεσα έτρεξαν στο γήπεδο ο γιατρός του αγώνα και το ασθενοφόρο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Παρά την σοβαρότητα της κατάστασης, ο αγώνας συνεχίστηκε προσωρινά, με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να προσπαθούν να συγκεντρωθούν, αλλά εμφανώς συγκλονισμένοι. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, έγινε γνωστό ότι ο Ζίζοβιτς είχε πεθάνει, γεγονός που οδήγησε τον διαιτητή να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε ολόκληρη την κοινότητα του σερβικού ποδοσφαίρου, με συναδέλφους, παίκτες και φιλάθλους να εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για τον πρόωρο χαμό του προπονητή.

