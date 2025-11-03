Ακόμα και σε παιχνίδια όπου η απόδοση δεν αγγίζει το «κόκκινο» (όπως φάνηκε και στο πρόσφατο 5-0 επί του Πανσερραϊκού), η ομάδα βρίσκει τον δρόμο προς την επικράτηση με άνεση, λειτουργώντας με διαρκείς αυτοματισμούς και υψηλή ποδοσφαιρική πειθαρχία.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με την ικανότητα να ανοίγει το rotation και να εντάσσει νέα πρόσωπα χωρίς να χάνει τη συνοχή του (όπως οι περιπτώσεις του Μπιάνκο και του Ιβανούσετς), δίνει στον Δικέφαλο την αύρα του διεκδικητή τίτλου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα «απόλυτης ευτυχίας», ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τον ρόλο του «φρένου» και του «θεματοφύλακα» της νοοτροπίας.

Η υπενθύμιση για το «Game by Game»

Ο Ρουμάνος τεχνικός φρόντισε άμεσα να προσγειώσει τους πάντες, επαναφέροντας τη συζήτηση στο δόγμα του: «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι τελειώσαμε τη δουλειά». Αυτή η προσήλωση στην ταπεινότητα και στο περιβόητο «game by game» αποτέλεσε άλλωστε το κλειδί για την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος πριν από δύο σεζόν.

Η φιλοσοφία αυτή έχει πλέον εμφυσηθεί βαθιά και στους νέους παίκτες. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος μετά την «πεντάρα» στις Σέρρες, απέφυγε κάθε κουβέντα για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή δηλώνοντας εστιασμένος αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή πρόκληση με τη Γιουνγκ Μπόις που προηγείται χρονικά.

Η διορατικότητα του Λουτσέσκου έγκειται στην εμπειρία του: ξέρει τις παγίδες του εφησυχασμού και την ανάγκη για ψυχραιμία σε περιόδους υψηλής έντασης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση».

Το κέρδος από την πρόσφατη νίκη δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί και τα πέντε γκολ, αλλά κυρίως η επιβεβαίωση ότι το βάθος του ρόστερ λειτουργεί. Η ανάδειξη νέων λύσεων και η προσαρμογή παικτών όπως ο Μπιάνκο και ο Ιβανούσετς, που έδωσαν πολύτιμες ανάσες στους βασικούς, αποτελούν τη σημαντικότερη παρακαταθήκη. Όπως τόνισε ο ίδιος ο Ρουμάνος: όταν ένας παίκτης εισέρχεται σε ένα σωστά δομημένο σύνολο, το έργο του γίνεται ευκολότερο.

Η σεζόν πλέον εισέρχεται στην κομβική της φάση. Η διαδοχική αντιμετώπιση της Γιουνγκ Μπόις στην Ευρώπη και του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο crash test για την νοοτροπία που ο Λουτσέσκου επιχειρεί να θωρακίσει. Το μομέντουμ είναι με τον ΠΑΟΚ, αλλά το αν η σταθερότητα θα μετατραπεί σε διάρκεια και η κορυφή σε κανονικότητα, είναι το μεγάλο στοίχημα που μόλις άρχισε να παίζεται.