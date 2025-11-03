Στα γραφεία της Τούμπας θα πραγματοποιηθεί η εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τη διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ, με μοναδικό θέμα την υλοποίηση του οράματος της Νέας Τούμπας.

Στην ατζέντα κυριαρχεί η επίσημη παράδοση του μνημονίου συνεργασίας από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιρικό Δικέφαλο. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί από τον Α.Σ. μετά από αρκετές διαδικασίες, αποτελεί τον νομικό χάρτη της συνεργασίας.

Πρόκειται για το θεμελιώδες κείμενο που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου:

Αρμοδιότητες: Διευκρινίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο της ΠΑΕ (που θα αναλάβει το οικονομικό και κατασκευαστικό βάρος) όσο και του Α.Σ. (ως ιδιοκτήτης της έκτασης).

Διαχείριση: Θεσπίζονται οι όροι διαχείρισης και υλοποίησης του τεράστιου αυτού project.

Ανταλλάγματα: Προβλέπονται οι σχετικές αποζημιώσεις και τα ανταλλάγματα που θα λάβει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Η συνάντηση αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά με την αποδοχή και υπογραφή του κειμένου (ή έστω με την έναρξη της τελικής διαπραγμάτευσης επί των όρων), σηματοδοτεί την μετάβαση από τη θεωρητική φάση στην πρακτική εφαρμογή.

Ουσιαστικά, η συμφωνία στο Μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για την επιτάχυνση των επόμενων, εξίσου κρίσιμων, βημάτων:

Οριστικοποίηση Χρηματοδότησης: Ξεκαθαρίζουν πλήρως οι οικονομικές εγγυήσεις και τα κεφάλαια που θα επενδυθούν από τον Ιβάν Σαββίδη. Τελικός Σχεδιασμός: Δρομολογείται η ολοκλήρωση των τεχνικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Εκδοση Αδειών: Προχωρούν ταχύτατα οι νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, που θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών για το νέο σπίτι του «Δικεφάλου» της Θεσσαλονίκης.

Η ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ, η Τούμπα, εισέρχεται στην τελική ευθεία της αναγέννησής της.