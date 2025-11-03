Η Φέγενορντ ετοιμάζεται για… ιστορικό βήμα! Ο σύλλογος πρόκειται να αποκτήσει το 95% των μετοχών του θρυλικού της σταδίου, «De Kuip», και ήδη μιλάμε για επενδύσεις που αγγίζουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τη σεζόν 2033/34!

Σήμερα (3/11) ανακοινώθηκε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα και το «Stadion Feyenoord» παρουσίασαν το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών. Η Φέγενορντ θα τις αγοράσει για 3,7 εκατ. ευρώ και δεσμεύεται να ρίξει επιπλέον 3-5 εκατ. ευρώ ετησίως για την ανακαίνιση του «De Kuip».

Μέχρι σήμερα, η ομάδα και το στάδιο λειτουργούσαν ως δύο ανεξάρτητες οντότητες. Όμως αν οι μέτοχοι εγκρίνουν τη διαδικασία, η Φέγενορντ θα γίνει πλειοψηφικός μέτοχος, ενώ τα διοικητικά συμβούλια των δύο πλευρών έχουν ήδη ανάψει το «πράσινο φως».

Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Ντένις τε Κλόεζε: «Όλοι ξέρουν ότι η Φέγενορντ είναι το «De Kuip» και το «De Kuip» είναι η Φέγενορντ. Η ενοποίηση ήταν μονόδρομος. Είναι καλύτερο για την ομάδα και καλύτερο για το στάδιο».

Με αυτή την κίνηση, η Φέγενορντ βάζει τις βάσεις για μια νέα εποχή στο «De Kuip», εξασφαλίζοντας ότι το ιστορικό γήπεδο θα παραμείνει στα χέρια της ομάδας που το έχει κάνει… θρύλο!