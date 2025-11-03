Από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, χιλιάδες πολίτες θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα προγραμματισμένα ποσά από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, καλύπτοντας από εξωιδρυματικά και κοινωνικά επιδόματα μέχρι παροχές μητρότητας, επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, με τις πρώτες να αφορούν 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ στη συνέχεια θα καταβληθούν ποσά για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ποσά και τις ημερομηνίες καταβολής από τις επίσημες πλατφόρμες του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, ώστε να οργανώσουν ανάλογα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: