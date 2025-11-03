Από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, χιλιάδες πολίτες θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα προγραμματισμένα ποσά από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, καλύπτοντας από εξωιδρυματικά και κοινωνικά επιδόματα μέχρι παροχές μητρότητας, επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.
Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, με τις πρώτες να αφορούν 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ στη συνέχεια θα καταβληθούν ποσά για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ποσά και τις ημερομηνίες καταβολής από τις επίσημες πλατφόρμες του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, ώστε να οργανώσουν ανάλογα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,
- στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και
- από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».