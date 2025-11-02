Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο αρχαιολογικό συγκρότημα στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό, εγκαινιάστηκε σε με λαμπρή τελετή κοντά στο Οροπέδιο των Πυραμίδων της Γκίζας.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου 5.000 drones, που φώτισε τον αιγυπτιακό ουρανό και καθήλωσε ηγέτες, αξιωματούχους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Το θέαμα χαρακτηρίστηκε ως ιστορική στιγμή για την πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου.

Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει επίσημα για το κοινό την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025. Οι επισκέπτες που σχεδιάζουν ταξίδι στην Αίγυπτο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν μοναδικό χώρο αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου.