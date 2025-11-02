Το μεσαίου μεγέθους pickup στοχεύει να κάνει αίσθηση στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στον πλανήτη την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται πολύ διασκεδαστικό, αλλά μπορεί να αφήσει τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ να ξύνουν το κεφάλι τους.

Eίναι φτιαγμένο για να κυνηγάει τα ορμητικά νερά με προσαρμοσμένες πόρτες και μια τετράδα καγιάκ. Ας δούμε τι χρειάστηκε για να μετατραπεί το απόλυτο trail truck Frontier σε ένα extreme carrier καγιάκ για την Έκθεση SEMA 2025.

Η προφανής αλλαγή είναι η αφαίρεση και των τεσσάρων θυρών από αυτό το Nissan Frontier του 2024. Στη θέση τους υπάρχει ένα σετ από προσαρμοσμένες σωληνωτές πόρτες για το ανανεωμένο πρωτότυπο μοντέλο.

Ακριβώς μπροστά από την μπροστινή πόρτα του οδηγού βρίσκεται ένας πρωτότυπος σωλήνας αναπνευστήρα Nismo που θα επιτρέπει στο Rapid Runner Frontier να διασχίζει βαθιά νερά και συνδέεται με μια πρωτότυπη εισαγωγή κρύου αέρα Nismo για τον κινητήρα VQ38DD V-6 3,8 λίτρων.

Πρώτον, τα ελαστικά Yokohama Geolandar M/T G003 (μεγέθους LT275/70R17) αντικαθίστανται με ένα σετ ελαστικών Geolandar X-MT για χωμάτινο έδαφος με μέγεθος 37×12.50R17, τα οποία είναι τοποθετημένα σε πρωτότυπες ζάντες Nismo Ascend 17×8.5 +20.

Το μπροστινό μέρος έχει μετατραπεί σε προφυλακτήρα υψηλής απόστασης που θα επιτρέπει στο Frontier Rapid Runner να αντιμετωπίζει εύκολα εμπόδια στο στις εκτός δρομου διαδρομές.

Στο εσωτερικό, το Rapid Runner χρησιμοποιεί αδιάβροχα καλύμματα καθισμάτων Covercraft και ένα δάπεδο με επένδυση γενικής χρήσης για να κάνει τον καθαρισμό μετά από μια μέρα χαλάρωσης στο νερό πολύ πιο εύκολο.

Περισσότερα στην Έκθεση SEMA 2025 στο Λας Βέγκας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου