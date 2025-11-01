Η Μπούρσασπορ και η Μπαχτσεσεχίρ πρόσφεραν ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα Τουρκίας, το οποίο όμως στιγματίστηκε από επεισόδια προς το φινάλε του αγώνα. Παρότι η Μπαχτσεσεχίρ πήρε τη νίκη μέσα στη Μπούρσα, το τέλος του ματς σημαδεύτηκε από ένα σοκαριστικό σκηνικό βίας.

Συγκεκριμένα, ένας παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Μαλακάι Φλιν, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο NBA, πέταξε προκλητικά την μπάλα προς την κερκίδα, αντιδρώντας σε συνθήματα που ακούγονταν από την πλευρά των οπαδών. Η ενέργεια αυτή εξόργισε τους θεατές που βρίσκονταν στις court-side θέσεις, οι οποίοι εισέβαλαν στο παρκέ και πέταξαν την μπάλα πίσω στον Αμερικανό γκαρντ με οργή.

Αμέσως επικράτησε πανδαιμόνιο, με τους συμπαίκτες του Φλιν να σπεύδουν να τον προστατεύσουν, ενώ η ασφάλεια του γηπέδου αδυνατούσε να επιβάλει τάξη και να αποτρέψει τη γενικευμένη σύρραξη. Το περιστατικό προκάλεσε χάος για αρκετά λεπτά, σκιάζοντας τη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά ΜΜΕ.

Δείτε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν: