Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του, ο οποίος τον δάγκωνε με μένος επί μισή ώρα, στην Καλαμάτα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, καταγράφεται καρέ καρέ η άγρια επίθεση του σκύλου στον ιδιοκτήτη του. Το αγριεμένο σκυλί τον ρίχνει κάτω, τον ακινητοποιεί και τον δαγκώνει.

Ο 76χρονος προσπαθεί να τραβήξει το χέρι του από τα δόντια του σκύλου. Το ροτβάιλερ τον δαγκώνει όλο και πιο δυνατά, τραβάει και σέρνει τον ηλικιωμένο σε όλη την αυλή.

«Το έχουμε 10 χρόνια. Δεν έχει γίνει το παραμικρό», λέει ο γιος του 76χρονου.

Το χρονικό

Λίγο μετά το μεσημέρι τις Παρασκευής (31/10), ο 76χρονος άνδρας πήγε στον χώρο που φυλασσόταν ο σκύλος για να του δώσει τη φαρμακευτική αγωγή που είχε συστήσει ο κτηνίατρος. Το ροτβάιλερ όμως αντιδρούσε λυσσασμένα.

Το λάθος του 76χρονου φαίνεται πως ήταν η είσοδός του στον περιφραγμένο χώρο όπου το σκυλί ήδη ήταν σε ανεξέλεγκτη κατάσταση.

«Δεν το χτύπησε. Χτύπησε μία στο τσιμέντο και του έδωσε μία στο σκυλί για να συμμορφωθεί», περιγράφει ο γιος του.

Αυτό ήταν που αγρίεψε ακόμη περισσότερο το ροτβάιλερ, το οποίο επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του, τον έριξε στο έδαφος και επί πέντε λεπτά έσφιγγε τα δόντια του στο κορμί του 76χρονου.

Μία γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές του ηλικιωμένου τηλεφώνησε στην Αστυνομία, ενώ άμεσα έφτασε και ένα πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να απομακρύνουν τον σκύλο από τον 76χρονο και αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.