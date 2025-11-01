Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/10) στον λόφο του Στρέφη, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε ένα υπηρεσιακό όχημα. Οι δράστες, μετά τη ρίψη των μολότοφ, τράπηκαν σε φυγή προς τα στενά των Εξαρχείων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό από την Ασφάλεια.