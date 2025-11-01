Ο Νοέμβριος του Αρκά μάς καλημερίζει με χιούμορ και ρεαλισμό

Ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς μάς υποδέχεται στον Νοέμβριο με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: μια «Καλημέρα» βγαλμένη μέσα από γκρίζα σύννεφα, νερόλακκους και μια δόση απόγνωσης που –όπως πάντα– κρύβει αλήθειες.

Στο νέο του σκίτσο, ένας γνώριμος ήρωας με νυχτικό που γράφει «Νοέμβριος», στέκεται κουρασμένος, κρατώντας μια ομπρέλα που δείχνει πως η κακοκαιρία είναι αναπόφευκτη. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να πει το κλασικό «Καλό μήνα!» – ίσως περισσότερο από ευγένεια παρά από αισιοδοξία.

Η μουντή παλέτα, τα ξερά δέντρα και ο ουρανός που απειλεί βροχή λειτουργούν σαν καθρέφτης του φθινοπώρου, αλλά και του γενικότερου κλίματος που βιώνουμε. Ο Νοέμβριος δεν υπόσχεται τίποτα λαμπερό – μόνο τη γνωστή του σταθερότητα: συννεφιά, κουβέρτα, κούπα καφέ και αυτοσαρκασμό.