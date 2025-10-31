Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με επίσημη ενημέρωση, έκανε γνωστό πως οι διαθέσιμες θέσεις για τους φίλους του Δικεφάλου στις Θύρες 1 και 7 του γηπέδου των Σερρών έχουν εξαντληθεί, απευθύνοντας παράλληλα σύσταση για έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο. Η διοίκηση τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις κατά την είσοδο των φιλάθλων, ώστε η παρουσία τους να κυλήσει ομαλά και με ασφάλεια.

Το ενδιαφέρον ήταν αναμενόμενο, αφού οι Σέρρες αποτελούν παραδοσιακά έναν «μαγνήτη» για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που γεμίζει κάθε φορά την πόλη με ασπρόμαυρα χρώματα. Όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό της Κυριακής θα θυμίζει… Τούμπα, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται για ακόμη μία δυναμική εκδρομή.

Ήδη, ο τοπικός Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Σερρών έχει ανακοινώσει γιορτινό κλίμα για την ημέρα του αγώνα, με συγκέντρωση και πορεία προς το γήπεδο, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια μεγάλη ασπρόμαυρη φιέστα. Οι δρόμοι των Σερρών αναμένεται να «πλημμυρίσουν» από φωνές, συνθήματα και σημαίες του ΠΑΟΚ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αφοσίωση και τη δυναμική του κόσμου του.

Για τον Δικέφαλο, που φτάνει στο ματς με ψυχολογία και φόρμα, η στήριξη του κόσμου θα αποτελέσει ξανά σημαντικό πλεονέκτημα, ακόμη και εκτός έδρας. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζουν καλά πως στις Σέρρες δεν θα είναι μόνοι τους – θα έχουν πίσω τους ένα ολόκληρο «τείχος» από χιλιάδες ΠΑΟΚτσήδες, έτοιμους να δώσουν ώθηση και ενέργεια στη μάχη για το τρίποντο.