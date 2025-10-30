Σε μόλις τρία παιχνίδια, οι «ασπρόμαυροι» πέτυχαν 11 γκολ με 8 διαφορετικούς σκόρερ, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτουν βάθος, αυτοπεποίθηση και πληθώρα λύσεων σε κάθε γραμμή.

Ο Δικέφαλος του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι απλώς αποτελεσματικός – είναι πολυδιάστατος, απρόβλεπτος και, πάνω απ’ όλα, ομάδα που χαίρεται να παίζει ποδόσφαιρο.

Από τη Λιλ ξεκίνησε το ξέσπασμα

Η αρχή έγινε στη Λιλ, στη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη (3-4) που έβαλε τον ΠΑΟΚ ξανά στο προσκήνιο της Ευρώπης. Μόλις οκτώ τελικές προσπάθειες χρειάστηκαν για να σημειωθούν τέσσερα γκολ απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ligue 1. Ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε ένα βράδυ μαγείας, ο Ζίβκοβιτς έκανε σεμινάριο αποτελεσματικότητας, ο Μεϊτέ πρόσθεσε δύναμη και παρουσία στη μεσαία γραμμή. Ήταν το πρώτο δείγμα μιας ομάδας που, ακόμη και υπό πίεση, ξέρει να “σκοτώνει” όταν βρει χώρο και ρυθμό.

Συνέχεια με σοβαρότητα και ρυθμό

Ακολούθησε ο Βόλος, σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που επιβεβαίωσε το μομέντουμ. Ο ΠΑΟΚ άργησε να πάρει μπρος, αλλά όταν το έκανε, κυριάρχησε απόλυτα. Με μόλις 9 τελικές και τρεις εύστοχες προσπάθειες, σημείωσε τρία γκολ, αποδεικνύοντας ότι πλέον δεν χρειάζεται δεκάδες επιθέσεις για να βρει δίχτυα. Ο Οζντόεφ και ο Γιακουμάκης μπήκαν στη λίστα των σκόρερ, δείχνοντας πως η ομάδα έχει πολλές διαφορετικές πηγές παραγωγής.

Εκείνη η νίκη, με επτά συνολικές αλλαγές στην ενδεκάδα, ήταν μια ακόμη απόδειξη βάθους. Ο Λουτσέσκου «άνοιξε» το rotation χωρίς να χαλάσει την ισορροπία, δίνοντας ανάσες σε βασικούς και ευκαιρίες σε παίκτες που έδειξαν πως είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.

Επίδειξη δύναμης με την ΑΕΛ

Η τριάδα αγώνων έκλεισε με το 4-1 απέναντι στην ΑΕΛ για το Κύπελλο. Ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο – με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται μόλις 31 λεπτά για να τελειώσει την υπόθεση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 14 τελικές, 10 στην εστία.

Απόλυτη συγκέντρωση, ώριμη διαχείριση και ρυθμός ομάδας που ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο Ιβάνουσετς άνοιξε τον δρόμο με το πρώτο του γκολ με τα ασπρόμαυρα, ο Κωνσταντέλιας συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, ο Ντεσπόντοφ επιβεβαίωσε ότι βρίσκει σιγά-σιγά τον ρόλο του και ο νεαρός Μύθου έκλεισε το σκορ, προσθέτοντας ακόμη ένα όνομα στη λίστα των σκόρερ.

Ο ΠΑΟΚ της φρεσκάδας και της αυτοπεποίθησης

«Ο αριθμός των ενεργών παικτών μεγαλώνει και με ικανοποιεί», είπε μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Και είχε κάθε λόγο. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει να έχει φτάσει στο σημείο όπου η φρεσκάδα και η αυτοπεποίθηση πάνε μαζί. Ο Ρουμάνος τεχνικός διαχειρίζεται ιδανικά το ρόστερ, μοιράζει σωστά τα λεπτά συμμετοχής και καταφέρνει να διατηρεί το επίπεδο απόδοσης ανεξάρτητα από το ποιοι παίζουν.

Στη Λιλ, στη Super League και στο Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ δείχνει το ίδιο πρόσωπο: συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός, πειθαρχημένος. Δεν είναι μόνο τα γκολ, είναι ο τρόπος που έρχονται· είναι η αίσθηση μιας ομάδας που έχει αυτοματισμούς, ψυχολογία και πίστη στο πλάνο.

Πολυφωνία και επιθετικός πλουραλισμός

Τα 11 γκολ των τελευταίων αγώνων ήρθαν από οκτώ διαφορετικούς παίκτες: Κωνσταντέλιας (2), Ζίβκοβιτς (2), Οζντόεφ (2), Γιακουμάκης (1), Μεϊτέ (1), Ιβάνουσετς (1), Ντεσπόντοφ (1), Μύθου (1).

Μια λίστα που δείχνει πόσο δύσκολο είναι για κάθε αντίπαλο να περιορίσει τον ΠΑΟΚ, αφού μπορεί να απειλήσει από παντού: από τα άκρα, από τον άξονα, από τις δεύτερες γραμμές.

Αυτή η πολυφωνία στο σκοράρισμα είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν εξαρτάται από έναν ή δύο παίκτες. Είναι μια ομάδα που λειτουργεί ομαδικά, με αυτοματισμούς και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο γκολ.

Ο ΠΑΟΚ που «μεταφράζει» την υπεροχή σε ουσία

Πίσω από τους αριθμούς, υπάρχει και το πιο ουσιαστικό στοιχείο: ο ΠΑΟΚ πλέον απολαμβάνει το ποδόσφαιρό του. Παίζει με καθαρό μυαλό, δεν πανικοβάλλεται, και μετατρέπει την κυριαρχία του σε γκολ. Αυτό είναι το σήμα κατατεθέν των μεγάλων ομάδων.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη νίκη του Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα: ότι κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα που παράγει, σκοράρει, διασκεδάζει – και το κυριότερο, κερδίζει με συνέπεια.

Η σεζόν είναι μεγάλη, τα ματς συνεχόμενα και οι απαιτήσεις τεράστιες. Όμως, αυτός ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει βρει τη «συνταγή»: ένταση, συγκέντρωση, σωστή διαχείριση και έναν προπονητή που διαβάζει τέλεια τη στιγμή. Κι αν κάτι πρέπει να κρατήσει κανείς από αυτή την παραγωγική τριάδα αγώνων, είναι ότι ο Δικέφαλος έχει γίνει ξανά η ομάδα που δεν χρειάζεται πολλές ευκαιρίες για να σε τιμωρήσει.