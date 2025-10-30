Η Φλαμένγκο συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία της, καθώς μετά τον αποκλεισμό της Ρασίνγκ προκρίθηκε στον τελικό του Copa Libertadores, όπου θα διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της. Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο θα ταξιδέψει στη Λίμα τον Νοέμβριο, περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλό της τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10), όταν η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα θα υποδεχθεί τη Λίγκα ντε Κίτο, η οποία έχει προβάδισμα χάρη στο 3-0 του πρώτου αγώνα.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας είναι ο τερματοφύλακας Αγουστίν Ρόσι. Ο πρώην γκολκίπερ της Μπόκα Τζούνιορς έχει εξελιχθεί σε «τείχος» για τη Φλαμένγκο, με καθοριστικές αποκρούσεις, ιδιαίτερα στις αναμετρήσεις με την Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα. Οι επιδόσεις του τού εξασφάλισαν νέο συμβόλαιο έως το 2027 και τον έφεραν στο επίκεντρο μιας απρόσμενης διεθνούς υπόθεσης.

Ο 30χρονος Ρόσι, που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, δύσκολα θα βρει θέση στην εθνική Αργεντινής, καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες παραμένει ακλόνητος βασικός υπό τις οδηγίες του Λιονέλ Σκαλόνι. Ωστόσο, ο Ρόσι σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει τη βραζιλιάνικη υπηκοότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή κλήση στην εθνική Βραζιλίας!

‼️🇧🇷 AGUSTÍN ROSSI está en proceso de OBTENER LA CIUDADANÍA BRASILEÑA y cuenta con el apoyo de Flamengo para lograrlo. Vía @geglobo. pic.twitter.com/3fsdtWDsrA — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2025

Η ίδια η Φλαμένγκο φέρεται να στηρίζει ενεργά τις διαδικασίες για την πολιτογράφησή του, γεγονός που θα τον καταστήσει διαθέσιμο για επιλογή από τον Κάρλο Αντσελότι, εφόσον ο Ιταλός τεχνικός αποφασίσει να του δώσει την ευκαιρία.

Η ιστορία του Αργεντινού που ενδέχεται να φορέσει τη φανέλα της «Σελεσάο» μοιάζει απίστευτη, όμως η καριέρα του Ρόσι αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής.