Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν από τα δυτικά και θα επεκταθούν έως και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τοπικές βροχές στα δυτικά – Σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στο Ιόνιο

Από το αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, καθώς και σε τμήματα της βόρειας Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς.

Κατά τις βραδινές ώρες, στο Ιόνιο και σε παράκτια τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, χωρίς ωστόσο να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη υγρασία και άπνοια.

Σταθερές θερμοκρασίες και ήπιοι γενικά άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ προς το τέλος της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ.