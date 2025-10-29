Ο 38χρονος πρώην διεθνής γκολκίπερ αποκάλυψε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε καθοριστικό ρόλο στη μετακίνησή του στους «πολίτες» το καλοκαίρι του 2012 — μια μεταγραφή που εκείνη την εποχή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε τότε καταβάλει το ποσό των 3.800.000 ευρώ στην Πόλι Τιμισοάρα για να αποκτήσει τον ύψους 203 εκατοστών τερματοφύλακα, ο οποίος θεωρούνταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ της Ρουμανίας. Ο Παντιλίμον αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πίσω από αυτή τη μεταγραφή υπήρχε και η παρέμβαση του προπονητή του ΠΑΟΚ που τότε καθόταν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας.

«Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέβαλε πολύ στη μεταγραφή μου στη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ, το λέω για πρώτη φορά», ανέφερε ο Παντιλίμον και πρόσθεσε χαρακτηριστικά λέγοντας: «Όταν ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας βοήθησε πολύ για να γινει αυτή η μεταγραφή. Είχαν μια συζήτηση μεταξύ προπονητών (σ.σ τότε προπονητής στην Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο Ρομπέρτο Μαντσίνι) και εκείνος του έδωσε πολύ θετικο report και μια μεγάλη “ώθηση” για να γίνει η μεταγραφή. Ήταν πραγματικά μια σημαντική βοήθεια και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ο Λουτσέσκου που είχε ήδη απότε τότε καθιερωθεί ως ένας από τους πιο μεθοδικούς Ρουμάνους τεχνικούς, φαίνεται πως μεσολάβησε άτυπα ώστε ο Ιταλός προπονητής των «πολιτών», Ρομπέρτο Μαντσίνι, να εμπιστευτεί τον 26χρονο τότε γκολκίπερ και να ανάψει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του στην Αγγλία.

Η συνέχεια της καριέρας του Παντιλίμον είχε ισχυρό βρετανικό χρώμα. Μετά τη Σίτι, όπου αγωνίστηκε δίπλα σε ονόματα όπως οι Τζο Χαρτ και Βινσέν Κομπανί, φόρεσε τη φανέλα των Σάντερλαντ, Γουότφορντ και Νότιγχαμ Φόρεστ, καταγράφοντας συνολικά 143 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου — Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ, Κύπελλο και Λιγκ Καπ.

Η καριέρα του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην Αγγλία. Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με επιτυχία στην Ομόνοια, την Ντενιζλίσπορ στην Τουρκία αλλά και στην La Liga, με τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια την σεζόν 2017–2018.

Ο Παντιλίμον υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε σημαντικές διοργανώσεις και διατηρώντας άψογη σχέση με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον άνθρωπο που –όπως παραδέχτηκε ο ίδιος– του άλλαξε την ποδοσφαιρική μοίρα.

Η αποκάλυψή του δίνει μια ακόμη διάσταση στην επιρροή του τεχνικού του ΠΑΟΚ, που πέρα από τις επιτυχίες του στους συλλόγους όπου εργάστηκε, έχει συνδέσει το όνομά του και με ανθρώπινες ιστορίες ποδοσφαιριστών που ανέδειξε ή βοήθησε στη διαδρομή τους προς το κορυφαίο επίπεδο.