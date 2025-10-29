Η Nvidia έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισ. δολάρια, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της άνοδο που την έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού σημείωσαν άνοδο άνω του 4% την Τετάρτη, καθιστώντας τη Nvidia την πρώτη εισηγμένη εταιρεία που ξεπέρασε το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη θεαματική μεταμόρφωση της εταιρείας, από κατασκευαστή εξειδικευμένων επεξεργαστών για βιντεοπαιχνίδια σε πρωταγωνιστή της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία κατέγραψε άνοδο 5% την Τρίτη, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ και AI chips.

Η τελευταία εκτόξευση της τιμής ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Jensen Huang ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισ. δολαρίων καθώς και σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Nvidia ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν επίσης ιστορικά υψηλά την Τρίτη, τροφοδοτούμενες από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δείκτες της Wall Street ενισχύθηκαν χάρη στα κέρδη του τεχνολογικού τομέα, με τις Apple και Microsoft να ξεπερνούν τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Ωστόσο, η εκρηκτική άνοδος των αγορών προκαλεί ανησυχίες για πιθανή φούσκα, καθώς οι δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε ρεκόρ αποτιμήσεων και συναλλαγών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι οι παγκόσμιες χρηματαγορές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιέσεις εάν μειωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Cathie Wood, διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest σχολίασε την Τρίτη στο CNBC ότι, αν και ενδέχεται να υπάρξει «μια επαλήθευση της πραγματικότητας» στις αποτιμήσεις του κλάδου, δεν θεωρεί πως πρόκειται για φούσκα: «Αν οι προσδοκίες μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστές, βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.