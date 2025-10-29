Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Δώρο Χριστουγέννων 2025, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους έως τις 19 Δεκεμβρίου. Φέτος, η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα, καθώς η 21η Δεκεμβρίου «πέφτει» Κυριακή, υποχρεώνοντας τους εργοδότες να το καταβάλουν έως την προηγούμενη Παρασκευή.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς ή 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Αν η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρη την περίοδο, ο εργαζόμενος λαμβάνει αναλογία του Δώρου, υπολογιζόμενη με βάση τη διάρκεια της απασχόλησης. Για κάθε 19 ημέρες εργασίας, αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται ανάλογο μέρος.

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα. Το ποσό υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές

Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο και κάθε άλλη παροχή που δίνεται τακτικά, όπως τροφή ή κατοικία. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται επίσης επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία, εργασία Κυριακής ή αργιών, πριμ παραγωγικότητας, φιλοδωρήματα, προμήθειες, επίδομα κατοικίας και ισολογισμού, εφόσον καταβάλλονται συστηματικά.

Για το επίδομα αδείας, ο υπολογισμός γίνεται με συντελεστή 0,041666 επί του συνολικού ποσού του Δώρου. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος με Δώρο 900 ευρώ μικτά θα λάβει 938 ευρώ με την προσαύξηση.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για τους ωρομίσθιους, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12, ενώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές τους για το ίδιο διάστημα.

Στην εκ περιτροπής εργασία, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στην περίοδο υπολογισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Παραγραφή και καταγγελίες

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά και ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία. Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Online υπολογισμός

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ στη διεύθυνση https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και, για εκ περιτροπής εργασία, στο https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php.