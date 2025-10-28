Η ανάλυση των πρώτων 16 αγώνων του πρωταθλήματος αποκαλύπτει έναν ΠΑΟΚ με βάθος, ισορροπία και δημιουργική πληθωρικότητα. Από τον Ζίβκοβιτς και τον Οζντόεφ μέχρι τον Κωνσταντέλια και τον Κεντζιόρα ο Δικέφαλος δείχνει ότι έχει μάθει να απειλεί από παντού και να στηρίζεται σε πολλούς πρωταγωνιστές – στοιχείο που τον καθιστά πιο ώριμο και αποτελεσματικό από ποτέ. Η στατιστική αποτύπωση των πρώτων 16 αγώνων του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα επιβεβαιώνει αυτό που αποτυπώνεται και στο γήπεδο: μια ομάδα με πλουραλισμό στο σκοράρισμα, ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και ηγετικές φυσιογνωμίες που διατηρούν σταθερά υψηλή απόδοση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα σύνολο που δεν εξαρτάται από έναν μόνο παίκτη, αλλά στηρίζεται σε πολλαπλές πηγές δημιουργίας και εκτέλεσης.

Οι «κινητήρες» της επίθεσης

Το επιθετικό οικοδόμημα του ΠΑΟΚ έχει δύο κυρίαρχους πυλώνες: τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο πρώτος συνεχίζει να αποτελεί την πιο σταθερή αξία της ομάδας, ενώ ο δεύτερος έχει μετατραπεί σε παίκτη-βαρόμετρο πλέον έχοντας ήδη καταξιωθεί στις συνειδήσεις όλων.

Μετρώντας τρία γκολ και πέντε ασίστ, ο Σέρβος αρχηγός που δεν ξεκίνησε καλά την σεζόν, αποδεικνύει πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας παίκτης που παίζει στα εξτρέμ. Είναι το «μυαλό» της δημιουργίας, με τη σταθερότητά του να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ομάδα έχοντας προσφέρει ήδη στον ΠΑΟΚ οκτώ γκολ είτε ως σκόρερ, είτε ως αυτός που το δημιουργεί.

Ο «Ντέλιας» μπήκε με ορμή και αυτοπεποίθηση, δίνοντας άμεση ώθηση στην επίθεση. Τέσσερα γκολ δικά του και άλλα τρία που έφτιαξε ο ίδιος μέσα σε σχεδόν 2,5 μήνες ποδοσφαίρου σε μικρό χρονικό διάστημα φανερώνουν τη δυνατότητά του να αλλάζει ισορροπίες. Η ταχύτητα, η αποφασιστικότητα και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός τον έχουν καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι της επιθετικής εξίσωσης του Δικεφάλου.

Μετά τα δυο γκολ που έβαλε στον Βόλο ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι το… new entry στην επιθετική συνεισφορά στον ΠΑΟΚ με πέντε γκολ συνολικά που έχει συμμετάχει. Ο Ρώσος χαφ λειτουργεί ως ιδανικό «σύνδεσμος» ανάμεσα στις γραμμές. Με τρία γκολ και δυο ασίστ, δείχνει πως δεν περιορίζεται στον ρόλο μόνο του να “αναχαιτίζει” αλλά συμμετέχει ενεργά στη ροή του παιχνιδιού, ανοίγοντας χώρους και δημιουργώντας φάσεις.

Οι «ακούραστοι» του Λουτσέσκου

Από πλευράς διάρκειας και παρουσίας στο γήπεδο, υπάρχουν παίκτες που κουβαλούν το μεγαλύτερο βάρος των λεπτών συμμετοχής και διατηρούν σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν:

Σουαλιό Μεϊτέ (1.343): Ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά, ο «πνεύμονας» του άξονα. Ο Γάλλος μέσος είναι ο ρυθμιστής του παιχνιδιού και ο παίκτης που ισορροπεί άμυνα και επίθεση.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (1.207): Παίζει σχεδόν πάντα και δικαιολογεί την εμπιστοσύνη του προπονητή με τη συνέπεια και την παραγωγικότητά του.

Τόμας Κεντζιόρα (1.126): Ο Πολωνός στόπερ αποτελεί βασικό κομμάτι της άμυνας και σημείο σταθερότητας στο πίσω κομμάτι, συνδυάζοντας εμπειρία και αξιοπιστία.

Πέραν του Παβλένκα που έχει μπει ήδη στους “χιλιάρηδες” αλλά επειδη ειναι τερματοφύλακας βγαινει εκτός… συναγωνισμού, οι άλλοι τρεις είναι στην κατηγορία των παικτών με περισσότερα από χίλια λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Έτοιμοι να γίνουν “χιλιάρηδες” άλλοι τρεις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας οριακά είναι πάνω από τα 1000, έχοντας συνολικά 1075, ο Μπάμπα Ράχμαν βρίσκεται στα 1054 και ο Γιάννης Μιχαηλίδης με 1020, ενώ στις “παρυφές” των 1000 αγωνιστικών λεπτών βρίσκονται οι Μαγκομέντ Οζντόεφ (942) και ο Τζόντζο Κένι (922).

Η εικόνα του ΠΑΟΚ μετά από 16 αγώνες πρωταθλήματος δείχνει μια ομάδα με βάθος, ποικιλία και ομοιογένεια. Δεκατρείς διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν συμμετοχή επιθετικά είτε απευθείας μέσω τερμάτων, είτε σε δημιιουργία γεγονός που αποδεικνύει την ευρύτητα των επιθετικών επιλογών.

Αυτή η πολυφωνία είναι όπλο πολύτιμο για τη συνέχεια: κάνει τον ΠΑΟΚ λιγότερο προβλέψιμο, περισσότερο αποτελεσματικό και έτοιμο να διαχειριστεί τις απαιτήσεις μιας μακράς σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.